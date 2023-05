O'Reilly Automotive: Kursziel von 911,30 EUR in Sicht

Die Aktie von O’Reilly Automotive hat sich gestern am Finanzmarkt um +0,53% verbessert und zeigt damit eine positive Entwicklung. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie insgesamt ein Plus von +1,74% verzeichnen. Das stimmt zuversichtlich.

Dennoch sehen Analysten das Kurspotenzial derzeit noch höher. Sie schätzen das mittelfristige Kursziel auf 911,30 EUR – ein Potenzial von +5,28%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Von insgesamt 26 befragten Analysten empfehlen 16 die Aktie als Kauf oder starken Kauf.

Das Guru-Rating bleibt bei einem Wert von 4,00 und unterstützt somit die positiven Erwartungen an O’Reilly Automotive.

Zusammenfassend kann man sagen: Die O’Reilly-Aktie zeigt zwar schon eine positive Kursentwicklung, aber noch ist aus Sicht vieler Experten Luft nach oben...