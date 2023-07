O'Reilly Automotive: Kursziel von 890,63 EUR - ist das realistisch?

Die Aktie von O’Reilly Automotive konnte in den vergangenen Tagen nicht überzeugen. Gestern gab es einen Kursverlust von -1,04% und in der Gesamtbetrachtung der letzten fünf Handelstage ergibt sich ein Rückgang um -2,18%. Die Stimmung am Markt ist momentan pessimistisch.

Doch wie sehen die Analysten dies? Das mittelfristige Kursziel für O’Reilly Automotive liegt bei 890,63 EUR. Wenn dies eintreffen sollte, würde sich ein Potenzial von +4,56% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der letzten Tage.

Aktuell empfehlen 11 Analysten die Aktie als “stark kaufen”, während weitere fünf Experten sie als “kaufen” bewerten. Neun weitere haben eine neutrale Einstellung (“halten”), nur eine Person rät zum Verkauf.

Das bedeutet: Der Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen...