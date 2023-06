O'Reilly Automotive: Kursziel bei 912,08 EUR

Die Aktie von O’Reilly Automotive wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das Mittelfrist-Kursziel liegt bei 912,08 EUR – ein Potential von +9,10%.

• Am 02.06.2023 stieg die Aktie um +0,01%

• Guru-Rating nun bei 4,00 nach zuvor 4,00

• Optimistische Meinung vertreten insgesamt +61,54% der Analysten

Am gestrigen Handelstag verzeichnete O’Reilly Automotive eine leichte Steigerung um +0,01%. Insgesamt ergibt sich für die vergangene Woche jedoch ein negatives Ergebnis mit einem Rückgang von -3,00%. Die Haltung am Markt scheint also eher pessimistisch.

Das Kurspotential könnte jedoch höher liegen als aktuell angenommen. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 912,08 EUR und einer möglichen Erhöhung um bis zu +9.10%, sind viele Bankanalysten positiv eingestellt. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht...