O'Reilly Automotive: Kurspotenzial von +6,64%

Die Aktie von O’Reilly Automotive wird derzeit nach Ansicht vieler Analysten unterbewertet. Laut Experten liegt das wahre Kursziel bei 894,93 EUR und damit um +6,64% über dem aktuellen Wert.

• O’Reilly Automotive verzeichnete am 21.06.2023 eine negative Entwicklung von -0,13%

• Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Analysten 894,93 EUR

• Das Guru-Rating für O’Reilly Automotive bleibt stabil bei 3,96

An den Finanzmärkten gab es gestern eine leichte negative Entwicklung für die Aktie mit einem Minus von -0,13%. Über fünf Tage hinweg ergibt sich jedoch ein Plus von +0,73%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Viele Bankanalysten sind optimistisch gestimmt und sehen in der Aktie von O’Reilly Automotive ein erhebliches Potenzial. Wenn sie Recht behalten sollten und das mittelfristige Kursziel erreicht...