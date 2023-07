O'Reilly Automotive: Investoren können auf Kurspotenzial hoffen - Aktienanalyse

Die Aktie von O’Reilly Automotive wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 869,52 EUR mit einem Potenzial von +1,63%.

• Am 14.07.2023 stieg der Finanzkurs um +0,56%

• Guru-Rating bewertet O’Reilly Automotive weiterhin positiv mit 3,96

• Die meisten Analysten empfehlen die Aktie zu kaufen oder zu halten

Obwohl der Markt in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung zeigte und am gestrigen Tag einen Anstieg um +0,56% verzeichnete, ist das Vertrauen in die O’Reilly-Aktie deutlich spürbar.

Durchschnittlich legten Bankanalysten ein Kursziel für die Zukunft fest und empfehlen somit diese Aktie als Kauf oder Halteposition einzunehmen. Von insgesamt 26 Bewertungen sprechen sich dabei elf für einen starken Kauf aus sowie fünf weitere Experteneinschätzungen sind optimistisch...