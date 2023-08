O'Reilly Automotive: Höheres Kurspotenzial als aktuell bewertet - 897,42 EUR

Die Aktie von O’Reilly Automotive zeigt nach Meinung der Analysten eine Unterbewertung am Markt. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 897,42 EUR mit einem Potenzial von +7,17% zum aktuellen Kurs.

• O’Reilly Automotive: Am 01.08.2023 mit Abwärtstrend (-0,32%)

• Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 897,42 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,96

Gestern verzeichnete die Aktie von O’Reilly Automotive einen Abwärtstrend von -0,32%. Somit summieren sich die Verluste in den letzten fünf Handelstagen auf insgesamt -4,43%, was zu einer pessimistischen Stimmung am Markt führt.

Trotz dessen sind Bankanalysten der Ansicht,dass das wahre Potenzial des Unternehmens noch nicht vollständig erkannt wurde und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 897,42 EUR ein. Dies würde Investoren ein Potenzial von +7,17% bieten. Ein Teil der...