O'Reilly Automotive: Bankanalysten setzen Kursziel auf 896,10 EUR

Die Aktie von O’Reilly Automotive hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und liegt nun bei -0,51%. Am gestrigen Tag konnte jedoch ein Kursanstieg von +0,16% verzeichnet werden.

Das mittelfristige Kursziel für O’Reilly Automotive liegt laut der Meinung von Bankanalysten bei 896,10 EUR. Dies würde einer Steigerung um +4,71% gegenüber dem aktuellen Preis entsprechen.

11 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 5 Experten sehen sie optimistisch als “Kauf”. Demgegenüber gibt es auch eine neutrale Bewertung (“halten”) durch 9 Analysten sowie einen einzigen Experte(n), der einen Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96.

Quelle: Finanzmarkt