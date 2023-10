O'Reilly Automotive: Analysten sehen Potenzial von 11,92% - Kursziel bei 965,16 EUR

Die Aktie von O’Reilly Automotive hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag lediglich einen Rückgang von -0,53% verzeichnet. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Das wahre Kurspotenzial der Aktie liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 965,16 EUR. Wenn die Prognosen eintreffen sollten, eröffnet dies für Investoren ein Plus von +11,92%.

Konkret haben derzeit 12 Analysten die Aktie mit “starkem Kauf” bewertet und weitere vier Experten empfehlen den Kauf. Zehn Analysten sehen die Aktie als “halten”. Nur einer stuft sie als Verkauf ein. Der Anteil der optimistischen Analysten liegt damit bei +59,26%.

Das Guru-Rating bleibt nach wie vor stabil bei 4,00 Punkten.

Zusammengefasst ergibt sich somit eine sehr positive Einschätzung durch Branchenkennern bezüglich...