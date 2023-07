O'Reilly Automotive: Analysten sehen Kursziel von 896,20 EUR

Die Aktie des Autoersatzteilhändlers O’Reilly Automotive wird laut Expertenmeinung derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt um +3,03% über dem aktuellen Kurs.

• Am 04.07.2023 stieg die Aktie um +0,13%

• Mittelfristiges Ziel bei 896,20 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Am gestrigen Handelstag konnte O’Reilly Automotive ein Plus von +0,13% verbuchen und hat damit innerhalb einer Woche ein Wachstum von insgesamt +1,20% erreicht. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel für O’Reilly Automotive 896,20 EUR.

Im Durchschnitt schätzen Bankanalysten das Potenzial der Aktie auf besagte Summe – was einem Aufschwungspotenzial von +3,03% entspricht. Nicht alle Experten teilen diese Einschätzung nach den jüngsten positiven Entwicklungen jedoch...