O'Reilly Automotive: Analysten sehen Kursziel bei 896,07 EUR

Die Aktienbewertung von O’Reilly Automotive wird derzeit als falsch angesehen. Laut Meinung von Bankanalysten liegt das wahre mittelfristige Kursziel des Unternehmens um +3,54% über dem aktuellen Wert.

• O’Reilly Automotive verzeichnete am 18.05.2023 einen Anstieg von +0,14%

• Das Kursziel beträgt 896,07 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf 4,00

Gestern stieg die Aktie von O’Reilly Automotive an der Börse um +0,14%, was in den letzten fünf Handelstagen und damit einer vollständigen Woche jedoch einem Rückgang um -2,22% entspricht. Dies lässt darauf schließen dass der Markt derzeit relativ pessimistisch ist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird im Durchschnitt aller Bankanalysten mit 896,07 EUR angegeben.

Sollte sich dies bewahrheiten könnte sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +3.54 % eröffnen.

Allerdings...