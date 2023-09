O'Reilly Automotive: Analysten sehen Kurspotenzial von +6,25% - Kursziel bei 949,18 EUR

Die Aktie von O’Reilly Automotive konnte gestern ein Plus von +1,33% verbuchen und legte somit in der vergangenen Handelswoche um +1,15% zu. Die Stimmung am Markt ist entsprechend positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 949,18 EUR. Sollten sie damit Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +6,25%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des zuletzt positiven Trends.

Dennoch raten derzeit 12 Analysten zum Kauf der Aktie und weitere vier halten sie für aussichtsreich. Zehn Experten empfehlen dagegen eine Halteposition einzunehmen und lediglich einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Mit einem Guru-Rating von 4,00 bleibt das Unternehmen weiterhin gut bewertet. Insgesamt sind also knapp über die Hälfte aller Analysteneinschätzungen optimistisch...