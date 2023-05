O'Reilly Automotive: Analysten sehen Kurspotenzial von +1,11% - Kursziel bei 891,36 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Autoersatzteillieferanten O’Reilly Automotive wird derzeit nicht angemessen bewertet und bietet mittelfristig ein Kurspotenzial von +1,11%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 891,36 EUR. Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um +0,38% zu.

• O’Reilly Automotive: Steigerung um +2,63% in einer Woche

• 61,54% der Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

• Guru-Rating bleibt konstant auf dem Wert von 4,00

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich die Aktie um insgesamt +2,63% steigern und auch die Stimmung am Markt ist momentan eher positiv. Laut durchschnittlicher Einschätzung von elf Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 891,36 EUR.

Wie gut diese Prognose zutrifft bleibt jedoch abzuwarten.

Zwar empfehlen bisher überwiegen Experten den Kauf (61%), doch neun...