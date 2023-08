O'Reilly Automotive: Analysten sehen +6,81% Kurspotenzial - Kursziel bei 897,42 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von O’Reilly Automotive am Finanzmarkt lag bei -0,52%, was innerhalb der letzten Handelswoche zu einer neutralen Stimmung im Markt führte. Die Bankanalysten jedoch sind sich einig: die Aktie ist aktuell nicht richtig bewertet und hat laut ihrer Einschätzung ein mittelfristiges Kursziel von 897,42 EUR. Das ergibt ein Potenzial in Höhe von +6,81%.

Der Anteil der Analysten mit positiver Meinung zur Aktie liegt bei +59,26%. Von insgesamt 27 Experteneinschätzungen raten 11 zum Kauf der Aktie und weitere fünf geben eine positive Bewertung ab. Zehn Experten empfehlen “halten” und nur einer sieht einen Verkauf als gerechtfertigt an.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem positiven Niveau mit einem Wert von 3,96.