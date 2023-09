O'Reilly Automotive: Analysten prognostizieren Kursziel von 949,38 EUR

Die gestrige Entwicklung des Aktienkurses von O’Reilly Automotive am Finanzmarkt betrug -1,14%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein negatives Ergebnis von -1,38%, was auf eine pessimistische Marktlage hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt laut Bankanalysten insgesamt 949,38 EUR. Dies würde für Investoren aktuell ein Kurspotenzial von +9,27% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

12 Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere vier als Kauf. Dagegen sprechen sich lediglich einer davon aus sie zu verkaufen. Die restlichen zehn haben sich neutral positioniert.

Insgesamt zeigen die Bewertungen eine optimistische Grundhaltung mit einem Anteil von +59,26%. Besonders positiv ist das bewährte...