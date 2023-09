O'Reilly Automotive: Analyse der Aktienbewertung und Kurszielprognose - 963,84 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von O’Reilly Automotive am Finanzmarkt ergab einen Anstieg um +0,52%, was zu einer kumulierten Wochendemission in Höhe von -0,77% führte. Der Markt scheint daher gegenwärtig eher neutral eingestellt zu sein.

Allerdings gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktie nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 963,84 EUR erreichen kann. Wenn dies zutrifft und sich der Preis tatsächlich auf dieses Niveau erhöht, erwartet Investoren eine Rendite von +10,76%.

Während zwölf Analysten O’Reilly Automotive als starken Kauf empfehlen und vier weitere es als kaufenswert betrachten (insgesamt also optimistisch), sind zehn Experten neutral positioniert (Halten) und nur einer vertritt den Standpunkt eines Verkaufs.

Dementsprechend liegt der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung bei...