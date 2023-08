O'Reilly Automotive: Aktuelle Bewertung nicht angemessen - Kursziel bei 911,26 EUR

Analysten sind der Überzeugung, dass die O’Reilly Automotive-Aktie aktuell nicht korrekt bewertet wird. Das wahre Kursziel liegt um +5,23% über dem aktuellen Preis.

• O’Reilly Automotive stieg am 23.08.2023 um +0,63%

• Das mittelfristige Kursziel von O’Reilly Automotive beträgt 911,26 EUR

• Guru-Rating für O’Reilly Automotive bleibt unverändert bei 3,96

Am gestrigen Tag legte die Aktie von O’Reilly Automotive um +0,63% zu und hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine Gesamtrendite von +0,88% erzielt – also einer kompletten Woche an Börsentagen. Der Markt scheint derzeit neutral eingestellt zu sein.

Ob Analysten in Bankhäusern mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig.

Das aktuelle Kursziel für O’Reilly Automotive liegt bei 911,26 EUR.

Durchschnittlich gehen Bankanalysten davon aus,...