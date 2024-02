O'Reilly Automotive Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Aktienkurs von O'reilly Automotive hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 24,08 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt der "Zyklischen Konsumgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,07 Prozent aufweist, hat O'reilly Automotive mit 33,14 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt O'reilly Automotive derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche weist hingegen eine Dividendenrendite von 3,43 Prozent auf, was zu einer Differenz von -3,43 Prozent zur O'reilly Automotive-Aktie führt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Analysten bewerten die langfristige Perspektive der O'reilly Automotive-Aktie positiv. Von insgesamt 18 Analysten geben 5 eine positive Bewertung, 2 eine neutrale und keine eine negative. Obwohl es im letzten Monat keine aktuellen Bewertungen gibt, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 984,67 USD, was einer Erwartung von -6,32 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der O'reilly Automotive-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 951,17 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 1051,05 USD liegt, was einer Abweichung von +10,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (989,6 USD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (+6,21 Prozent Abweichung). Basierend auf dieser Analyse wird die O'reilly Automotive-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.