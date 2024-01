O'Reilly Automotive Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Aktienkurs von O'reilly Automotive hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,56 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -3,71 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +16,28 Prozent für O'reilly Automotive bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 10,87 Prozent, und O'reilly Automotive übertraf diesen Durchschnittswert um 1,69 Prozent. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält O'reilly Automotive in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell sind vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien über O'reilly Automotive veröffentlicht worden. Ebenso beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um O'reilly Automotive. Aufgrund dieser Entwicklung ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von O'reilly Automotive beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt O'reilly Automotive insgesamt 12 Analystenbewertungen, wovon 9 als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 957,67 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 1,34 Prozent. Somit erhält O'reilly Automotive in diesem Bereich eine "Neutral"-Empfehlung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.