O'Reilly Automotive: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 949,38 EUR

Die Aktien von O’Reilly Automotive haben in den letzten fünf Handelstagen ein Minus von -1,19% verzeichnet. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,95%, was die pessimistische Stimmung am Markt deutlich zeigt.

Allerdings gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktie falsch bewertet ist und sehen das mittelfristige Kursziel bei 949,38 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergibt sich für Investoren ein Potenzial von +9,07%. Derzeit empfehlen 16 Analysten den Kauf der O’Reilly-Aktie oder halten sie zumindest als neutral. Nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin bei 4,00 Punkten (von insgesamt 5).