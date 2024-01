O'Reilly Automotive Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von O’Reilly Automotive wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel wird auf 939,56 EUR geschätzt, was -0,53% unter dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 19.01.2024 verzeichnete O’Reilly Automotive einen Kursanstieg von +1,24%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs um insgesamt +7,87%, was auf eine relativ optimistische Marktsituation hinweist.

Analystenmeinungen

Die Stimmung unter den Analysten ist eindeutig. Im Durchschnitt wird das Kursziel der Aktie auf 939,56 EUR geschätzt, wobei einige Analysten davon ausgehen, dass dies einen möglichen Verlust von -0,53% für Investoren bedeuten könnte. Trotz des positiven Trends in der Kursentwicklung sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Analysten-Ratings

Von insgesamt 28 Analysten werden unterschiedliche Meinungen vertreten. 13 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf, während 4 Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch nicht euphorisch. 10 Experten halten die Aktie für neutral und 1 Analyst empfiehlt sogar einen Verkauf. Insgesamt zeigen jedoch immerhin +60,71% der Analysten eine weiterhin optimistische Haltung gegenüber der Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenbewertungen zeigt auch der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” eine positive Einschätzung, nachdem dieser zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt scheint die O’Reilly Automotive-Aktie aufgrund der positiven Kursentwicklung und der überwiegend optimistischen Analystenmeinungen eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit darzustellen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre O'Reilly Automotive-Analyse von 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich O'Reilly Automotive jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur O'Reilly Automotive Aktie

O'Reilly Automotive: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...