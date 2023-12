O'Reilly Automotive Aktie: Reine Nervensache!

Die O'reilly Automotive Aktie befindet sich derzeit auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses in einer "Neutral" Position. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 928,16 USD, während der Kurs der Aktie bei 950,08 USD liegt, was einer Abweichung von +2,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 956,29 USD zeigt eine Abweichung von -0,65 Prozent und bestätigt somit ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist die O'reilly Automotive mit einer Rendite von 15,37 Prozent eine deutlich positive Entwicklung auf. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite der Aktie sogar bei 19,91 Prozent, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment ist derzeit eher negativ, da vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen hauptsächlich "Schlecht"-Signale. Die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung ist demnach "Schlecht".

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wird der O'reilly Automotive Aktie eine mittlere Aktivität zugeordnet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was insgesamt zu einem "Gut" Stimmungsbild führt.