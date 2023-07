O'Reilly Automotive: Aktie mit Potenzial von +0,99%

Die Aktienexperten sind sich einig – die O’Reilly Automotive-Aktie ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 886,91 EUR und damit um +0,99% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 11.07.2023 legte die O’Reilly Automotive-Aktie um +0,67% zu

• Das Kurspotenzial beträgt somit fast +1%

• 61,54% der Analysten bewerten die Aktie optimistisch

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte das Unternehmen eine positive Entwicklung von insgesamt +2,08% verzeichnen. Trotzdem teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung und einige halten einen Verkauf für ratsam.

Dennoch sprechen viele Argumente für eine Investition in O’Reilly Automotive – so sehen rund zwei Drittel aller Analysen die Aktie als aussichtsreich an. Auch das Guru-Rating bleibt auf einem positiven Niveau mit einer Bewertung von 3,96.

Fazit: Die...