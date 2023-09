O'Reilly Automotive: Aktie mit Potenzial - Kursziel 949,38 EUR

Die O’Reilly Automotive-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 949,38 EUR und würde eine Wertsteigerung von +8,03% bedeuten.

• O’Reilly Automotive-Kurs am 11.09.2023: -1,65%

• Mittelfristiges Kursziel: 949,38 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von O’Reilly Automotive einen Rückgang um -1,65% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen neutralen Trend aufgewiesen (-0,32%). Die Marktstimmung scheint also momentan relativ ausgeglichen zu sein.

Dennoch sind sich Bankanalysten einig darin, dass das mittelfristige Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist und sehen das Zielkursniveau bei 949,38 EUR. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, ergäbe sich ein deutliches Potential für Anleger in Höhe...