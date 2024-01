O'Reilly Automotive Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Aktienkurs von O'reilly Automotive hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,56 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche hingegen verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,59 Prozent. O'reilly Automotive liegt hier mit 17,16 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der O'reilly Automotive liegt bei 68,84 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die O'reilly Automotive-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der O'reilly Automotive aktuell bei 932,5 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 936,55 USD, was einem Abstand von +0,43 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 961,59 USD, was einer Differenz von -2,6 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die O'reilly Automotive-Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.