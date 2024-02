O Luxe Holdings Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Apollo Future Mobility-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,54 HKD gehandelt, was einer Entfernung von -64,94 Prozent vom GD200 (1,54 HKD) entspricht. Dieses "Schlecht"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung deutet darauf hin, dass der Aktienkurs unterdurchschnittlich ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,65 HKD, was einem Abstand von -16,92 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Schlecht"-Signal gewertet. Insgesamt wird der Kurs der Apollo Future Mobility-Aktie als "Schlecht" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese momentan 0 Prozent, was 5,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Händler, 5,65) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Apollo Future Mobility-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Apollo Future Mobility als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 21,69 liegt insgesamt 43 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Händler", der 37,87 beträgt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Apollo Future Mobility liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".