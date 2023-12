O Luxe Holdings Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apollo Future Mobility Group":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Apollo Future Mobility Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, mit weder besonders positiven noch negativen Ausschlägen. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Apollo Future Mobility, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Apollo Future Mobility liegt der RSI7 bei 45,45 Punkten, was auf einen neutralen 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 61,54 ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionsintensität rund um Apollo Future Mobility ist durchschnittlich, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Apollo Future Mobility-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung sowohl im 200-Tages-Durchschnitt als auch im 50-Tages-Durchschnitt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist und sowohl der RSI als auch die technische Analyse auf eine negative Bewertung hindeuten.