O Luxe Holdings Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Apollo Future Mobility auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 47,83 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 69,01 eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger bei Apollo Future Mobility in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt ein ähnliches Bild. In den letzten Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im Durchschnitt. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Apollo Future Mobility derzeit bei 1,99 HKD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,79 HKD, was einem Abstand von -60,3 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -12,22 Prozent liegt. Insgesamt lautet demnach die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".