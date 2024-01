O-I Glass Aktie: Was noch aussteht!

Bei O-i Glass hat sich in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt ein, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei O-i Glass in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Zusammenfassend erhält O-i Glass für diese Stufe daher ein "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die O-i Glass-Aktie ein Durchschnitt von 18,99 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,65 USD (-17,59 Prozent Unterschied) und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 15,38 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,76 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. O-i Glass erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die O-i Glass aktuell mit dem Wert 65,67 weder überkauft noch -verkauft, daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 50, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von O-i Glass im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um O-i Glass. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

