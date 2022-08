O.G. Meme MoviePass feiert ein Comeback, das zu Scorsese passt: Abonnements, Wartelisten und mehr

MoviePass, ein Abo-Filmservice für das Kinosegment, der seiner Zeit um Jahre voraus gewesen sein könnte, kehrt vom Kinofriedhof zurück. Hier sind die neuen Details und wann Sie sich für den neuen Start anmelden können.> Was passiert ist: MoviePass wird am Labor Day (5. September 2022) neu starten, die Anmeldung für den Dienst beginnt laut Deadline am 25. August 2022. Eine… Hier weiterlesen