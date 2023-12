OXE Marine AB Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Oxe Marine-Aktie beträgt derzeit 53, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 62,5 ebenfalls an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft werden kann. Somit ergibt die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating für die Oxe Marine.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde die Oxe Marine in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge führte zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann.

Die technische Analyse zeigt, dass die Oxe Marine-Aktie derzeit -8,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -7,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage entfernt ist. Auf dieser Grundlage wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" und die langfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde die Aktie von Oxe Marine auf die Stimmung und die Diskussionen im Internet hin untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein insgesamt "Neutral"-Rating ergeben. Die Rate der Stimmungsänderung für Oxe Marine weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Oxe Marine insgesamt die Note "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.