OXE Marine AB Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für die Oxe Marine-Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Oxe Marine in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Daher wird die Einschätzung für die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Oxe Marine als Neutral-Titel einzustufen ist. Während der RSI7 für sieben Tage eine "Schlecht"-Empfehlung ergibt, wird der RSI25 für 25 Tage als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,03 SEK für den Schlusskurs der Oxe Marine-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,666 SEK, was einem Unterschied von -35,34 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen Abweichungen nach unten, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt wird die Oxe Marine-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft.