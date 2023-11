OVB Quartalsbilanz: Erwartungen für starkes Umsatzwachstum, trotz Gewinnrückgang

In nur 137 Tagen wird das Kölner Unternehmen OVB seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Aktuellen Datenanalysen zufolge rechnen die Analystenhäuser mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Während OVB im vierten Quartal 2022 einen Umsatz von 84,78 Millionen Euro erzielte, wird nun mit einem Anstieg um satte +107,27 Prozent auf 175,73 Millionen Euro gerechnet. Beim Gewinn hingegen wird ein Rückgang um -196,35 Prozent auf -5,31 Millionen Euro erwartet.

Auf Jahressicht sehen die Prognosen der Analysten eher optimistisch aus. Der Umsatz soll um +107,27 Prozent steigenfallen und der Gewinn um -196,35 Prozent auf -14,20 Millionen Euro zurückgehen. Im Vergleich zum Vorjahr würde dies eine leichte Verschlechterung bedeuten; damals lag der Gewinn bei 14,74 Millionen Euro. Der Gewinn pro Aktie wird sich voraussichtlich auf 1,03 Euro belaufen.

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Prognosen ist unterschiedlich: Ein Teil bleibt abwartend und lässt sich nicht vorab beeinflussen. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -0,98 Prozent verändert.

Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs in den nächsten zwölf Monaten bei etwa 24 Euro stehen könnte – ein potentieller Gewinn von +18,81 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, könnten also auf Basis dieser Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +18,81 Prozent in einem Jahr rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei OVB: Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

