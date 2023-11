OVB Prognosen: Erleben wir einen Umsatzanstieg von 107% im 4. Quartal?

In knapp 141 Tagen wird das OVB Unternehmen seinen Aktionären mit Spannung seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Die Markterwartungen sind hoch, denn Analysten prognostizieren einen deutlichen Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal. Während OVB im vierten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 84,78 Millionen Euro erwirtschaftete, wird nun ein Plus von beeindruckenden 107,27 Prozent auf rund 175,73 Millionen Euro erwartet. Beim Gewinn hingegen wird ein Rückgang um etwa 196,35 Prozent auf circa -5,31 Millionen Euro erwartet.

Auf Jahresbasis sind die Prognosen der Analysten etwas optimistischer. Der Umsatz soll um rund 107,27 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn voraussichtlich um etwa -196,35 Prozent auf ungefähr -14,20 Millionen Euro zurückgehen. Im Vergleich zum Vorjahr würde dies bedeuten, dass der Gewinn leichte Verluste hinnehmen müsste (von ehemals 14,74 Millionen Euro). Der Gewinn pro Aktie schätzt sich aufgrund dieser Entwicklungen auf etwa 1,03 Euro pro Jahr.

Einige Aktionäre reagieren bereits jetzt skeptisch und halten sich mit einem Einstieg in die OVB Aktie zurück – dies spiegelte sich auch in den letzten 30 Tagen wider: Der Kurs verzeichnete in diesem Zeitraum einen Rückgang von -2.83 Prozent.

Analysten sehen langfristig Potential für den Aktienkurs von OVB: Eine Prognose für die nächsten zwölf Monate beläuft sich auf einen Kurs von 24,00 Euro. Dies entspricht einer Gewinnspanne von etwa 16,50 Prozent. Aktionäre könnten somit bei einem Einstieg entsprechend profitieren.

Bei der Charttechnik zeigt sich aktuell ein deutlicher negativer Trend für die OVB Aktie. Der gleitende Durchschnitt über die vergangenen 50 Tage bietet derzeit keine Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel lediglich auf Informationen basiert und keine Investitionsempfehlungen darstellt. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Anlegers, eine fundierte Entscheidung zu treffen und individuelle Risiken abzuwägen.

