OVB Aktie unter Druck: Analysten prognostizieren trotz negativem Trend Umsatzwachstum

Die OVB Aktie hat in den letzten drei Monaten eine negative Performance gezeigt und könnte weiterhin unter Druck stehen. Der aktuelle Kurs liegt unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was auf einen schwachen Trend hindeutet. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen keine signifikante Veränderung erfahren.

Trotz der negativen Charttechnik sind die Analysten für das kommende Jahr optimistisch und erwarten ein Umsatzwachstum von +4,30% sowie einen leicht rückläufigen Gewinn von -15,50%. Dieser Gewinnrückgang ist jedoch immer noch positiv und wird voraussichtlich bei 14,74 Mio. EUR liegen.

Für Anleger, die jetzt in die OVB Aktie investieren möchten, könnten sich laut Expertenschätzungen auf Sicht von 12 Monaten Gewinne von +9,09% ergeben. Dies würde bedeuten, dass der Aktienkurs auf 24,00 EUR steigen könnte.

