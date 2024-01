OVB Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Ovb-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,95 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 18,8 EUR liegt, was einem Unterschied von -14,35 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 19,07 EUR, was einem Unterschied von -1,42 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst erhält die Ovb-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 4,41 Prozent, was 1,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,76 Prozent in der Branche der Kapitalmärkte. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Ovb-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Ovb-Aktie bei -22,57 Prozent, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche bei 8,18 Prozent, während die Ovb-Aktie bei 30,75 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Ovb-Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Relative Strength Index (RSI) der Ovb-Aktie auf 7-Tage-Basis aktuell bei 21,05 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Hingegen liegt der RSI auf 25-Tage-Basis weder im überkauften noch im überverkauften Bereich, wodurch eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt wird die Ovb-Aktie in diesem Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.