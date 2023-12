OVB Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Ovb verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,57 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 6,81 Prozent, was bedeutet, dass Ovb im Branchenvergleich eine Underperformance von -29,38 Prozent aufweist. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 12,93 Prozent, wobei Ovb um 35,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ovb-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 22,02 EUR. Der letzte Schlusskurs von 18,6 EUR weicht somit um -15,53 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir hingegen den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (19,18 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,02 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ovb-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Ovb langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ovb beträgt derzeit 15 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Ovb auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Ovb damit in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.