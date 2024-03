OUG Holdings Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Oug-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 2444,75 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2561 JPY liegt, was einer Abweichung von +4,76 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Ebenso liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 2483,3 JPY, was einer Abweichung von +3,13 Prozent entspricht, und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Oug-Aktie somit auf der Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. In diesem Fall wurden die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral bewertet, ebenso wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität sich nicht wesentlich von der Norm unterschied.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Oug-Aktie mit einem RSI von 77,06 für einen Zeitraum von 7 Tagen als "Schlecht" bewertet wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 43,82 liegt und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.