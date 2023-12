OUG Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Oug-Aktie wird momentan auf der Basis einer technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 2439,98 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2385 JPY lag, was einer Abweichung von -2,25 Prozent entspricht. Ebenso liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 2380,26 JPY, und der letzte Schlusskurs weicht nur um +0,2 Prozent ab. Daher erhält die Oug-Aktie auf der Grundlage der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beläuft sich auf 52,17, während der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, bei 62,04 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Haltung gegenüber der Oug-Aktie. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Ebenso wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für die Oug-Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Oug-Aktie demnach auf verschiedenen Analyseebenen ein "Neutral"-Rating.