OUE Lippo Healthcare-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Im Fall von Oue Healthcare wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Oue Healthcare-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für Oue Healthcare liegt auch auf 25-Tage-Basis bei 46,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oue Healthcare daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Informationen über das aktuelle Bild einer Aktie liefern. Bei Oue Healthcare wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Oue Healthcare eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 4,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie daher als unrentabel bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Aktienkursentwicklung hat Oue Healthcare in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um -14,44 Prozent gefallen, was darauf hinweist, dass Oue Healthcare um -2,71 Prozent unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,81 Prozent im letzten Jahr, und Oue Healthcare lag 6,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.