Lanzhou LS Heavy Equipment Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Lanzhou Ls Heavy Equipment lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Aktivität im Netz, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Ein weiterer Faktor, der zur Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI), der aktuell für Lanzhou Ls Heavy Equipment eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Sowohl der 7-Tage-RSI (68,29 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50,27) zeigen weder überkaufte noch überverkaufte Werte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,83 CNH. Der aktuelle Schlusskurs (6,09 CNH) weicht um -10,83 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

In einem Branchenvergleich erzielte Lanzhou Ls Heavy Equipment in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,54 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche sowie dem "Industrie"-Sektor zeigt sich eine Underperformance von -2,43 Prozent bzw. 2,78 Prozent. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.