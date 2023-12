OUE Lippo Healthcare Aktie: Ruhe bewahren!

Bei Oue Healthcare gibt es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Oue Healthcare daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Oue Healthcare bei 0,029 SGD liegt, was etwa -3,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch auch -3,33 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Im Vergleich zur Branche hat Oue Healthcare in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,14 Prozent erzielt. Damit hat sie im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche eine Underperformance von -2,57 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Oue Healthcare sogar um 6,52 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Oue Healthcare als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 einen Wert von 45,45 zeigt, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.