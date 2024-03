OUE Lippo Healthcare Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Aktienkurs von Oue Healthcare verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,14 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche der "Gesundheitsdienstleister" im Durchschnitt um -16,36 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -0,78 Prozent für Oue Healthcare entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von -13,75 Prozent im letzten Jahr, wobei Oue Healthcare um 3,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält Oue Healthcare ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Schwankungen in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung für Oue Healthcare gezeigt haben, erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Oue Healthcare in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien zeigt, dass Oue Healthcare in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich also auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird Oue Healthcare als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 15,56, was einen Abstand von 44 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,66 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Oue Healthcare.