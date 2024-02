OUE Lippo Healthcare Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell hat die Oue Healthcare-Aktie einen RSI-Wert von 66,67, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 58 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oue Healthcare bei 30, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,02 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine schlechte Bewertung.

Die Dividendenrendite von Oue Healthcare beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,99 %. Dies führt zu einer schlechten Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Der 200-Tages-Durchschnitt der Oue Healthcare-Aktie liegt bei 0,03 SGD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,026 SGD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,03 SGD weist eine Abweichung von -13,33 Prozent auf. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie in diesem Bereich eine schlechte Bewertung.

Insgesamt wird die Oue Healthcare-Aktie auf Basis des RSI, des KGV, der Dividendenrendite und der trendfolgenden Indikatoren als schlecht eingestuft.