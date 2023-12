OUE Aktie: Das ist die Höhe!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Oue wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu keiner deutlichen Veränderung führte. Somit wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Oue-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,1 SGD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1,18 SGD (Unterschied +7,27 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Gut"-Rating. Die einfache Charttechnik bewertet die Oue-Aktie insgesamt als "gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Oue-Aktie derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab. Die Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral, was zu einer neutralen Bewertung durch unsere Redaktion führt. Zusammengefasst wird die Aktie von Oue bezogen auf die Anlegerstimmung als "neutral" angemessen bewertet.