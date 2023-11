OTTO WULFF veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht

Hamburg (ots) -Die Unternehmensgruppe OTTO WULFF hat ihren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Die Berichterstattung für das Jahr 2022 ist freiwillig und orientiert sich entlang der geltenden Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Dazu hat sich OTTO WULFF in drei strategischen Handlungsfeldern auf 18 wesentliche Themen konzentriert und sich hier klare Ziele gesetzt. Für den Geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Wulff ist dies ein weiterer Meilenstein in die richtige Richtung.Uns ist bewusst, dass wirtschaftlicher Erfolg im Einklang mit ökologischer und sozialer Verantwortung einhergeht. Das ist der Anspruch an unsere unternehmerische Verantwortung und deshalb ist Nachhaltigkeit auch Teil unserer Unternehmensstrategie, erklärt Stefan Wulff.Der Bericht bezieht sich bei den Daten auf das Geschäftsjahr 2022. Die Beschreibungen des Nachhaltigkeitsmanagements sowie der qualitativen Themen beziehen sich darüber hinaus auch auf das aktuelle Geschäftsjahr 2023. Zudem sind Ziele bis 2027 formuliert. So wird deutlich, wo OTTO WULFF heute steht und wo es zukünftig hingehen soll.Wir möchten als Familienunternehmen zukünftig unsere Geschäftsziele mit weniger Ressourcenverbrauch und Umweltbelastungen sowie einem reduzierten CO2e-Fußabdruck erreichen und zugleich weiter unserer sozialen Verantwortung nachkommen. Um das zu schaffen, wollen wir möglichst viele eigene Mitarbeitende und auch Partner in den vor- und nachgelagerten Lieferketten einbinden. Nachhaltigkeit ist immer Teamarbeit - daran arbeiten wir gemeinsam, ergänzt Stefan Wulff.Der Bericht gibt tiefere Einblicke in die drei Handlungsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie von OTTO WULFF: Im Rahmen der ökologischen Verantwortung liegt ein Fokus auf der CO2e-Reduktion im Geschäftsbetrieb, aber auch das Energie-, Wasser- und Abfallmanagement auf den Baustellen und auf dem Bauhof Hamburg bilden wesentliche Themenfelder. Mit Blick auf nachhaltige Bauwerke stehen die Reduktion des CO2e-Fußabdrucks in Konstruktion und Nutzungsphase, die Kreislaufwirtschaft und die Gebäudezertifizierung im Mittelpunkt.Im Bereich der sozialen Verantwortung ergeben sich hinsichtlich der Mitarbeitenden gleich mehrere Themenfelder: Arbeitssicherheit, Gesundheitsförderung, Aus- und Weiterbildung sowie Vielfalt- und Chancengleichheit. Wesentliche Themen sind zudem Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden für Mieter*innen und Nutzer*innen sowie das gesellschaftliche Engagement von OTTO WULFF. Im Handlungsfeld verantwortungsvolle Unternehmensführung geht es um regelkonformes Verhalten, Sorgfalt in der Lieferkette sowie eine transparente Nachhaltigkeitskommunikation.Der Nachhaltigkeitsbericht ist unter www.otto-wulff.de/nachhaltigkeitsbericht abrufbar.Über OTTO WULFFSeit mehr als 90 Jahren stehen wir als Familienunternehmen für Qualität, Zuverlässigkeit und Verantwortung - für Menschen und für Immobilien. Wir bedienen die gesamte Wertschöpfungskette: Von der Grundstücksakquise und Planung über die Entwicklung, den Bau, den Betrieb und die Verwaltung einer Immobilie. An unseren Standorten in Hamburg, Berlin und Leipzig arbeiten über 650 Expertinnen und Experten mit Begeisterung und Leidenschaft. Wir stehen für Tradition und streben nach Innovation und Nachhaltigkeit. Unsere Ziele: Lebenswerte. Lebensräume.Pressekontakt:Pressekontakt OTTO WULFF: Lisann Hessel-Matusek | Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Mobil: +49 151 75073366 | Mail: lhesselmatusek@otto-wulff.deOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuell