OTTO Motors präsentiert innovative Fertigung und autonome Produktionslogistik auf der LogiMAT 2024

Düsseldorf, Deutschland, 11. März 2024 (ots/PRNewswire) -Eine neue Fertigungskategorie zeigt die Vision einer vollständig vernetzten Fabrik auf, die auf durchgängige Effizienz ausgelegt ist.OTTO Motors by Rockwell Automation, der führende Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMRs), gab heute bekannt, dass sein Beitrag zur autonomen Produktionslogistik, einer neuen Kategorie innovativer Fertigung, auf der LogiMAT vom 19. bis 21. März in Stuttgart, Deutschland, zu sehen sein wird.Durch die kürzliche Übernahme von OTTO Motors erweitert Rockwell Automation das Angebot im Bereich Materialtransport und bietet echte End-to-End-Lösungen, um Abläufe in der gesamten Fertigungsanlage zu optimieren.Zu den Robotern auf dem Stand gehören der OTTO 100 mit Pick-to-Light-Wagen, der OTTO 100 mit Bereitstellungswagen und der OTTO 1500 mit NORD-Hubgerät. Zusätzlich zur Hardware können die Besucher mehr über AMR-Lösungen durch interaktive Software-Demos erfahren.Rockwell ist das weltweit größte Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und der digitalen Transformation. Seit mehr als 120 Jahren ist Rockwell ein Innovator in der Industrietechnologie und hat die Fertigungsindustrie geprägt. Durch die Übernahme von OTTO Motors - dem preisgekrönten Anbieter von AMR-Lösungen - kann Rockwell Kunden nun eine durchgängige autonome Produktionslogistik anbieten, bei der Hersteller ihre Anlagen und Prozesse durch verbesserte End-to-End-Produktionslinienkonfigurationen optimieren können, um höchste Effizienz zu erreichen.„Rockwell ist ein Titan der Industrie, und gemeinsam werden wir weiterhin Innovationen entwickeln und Kunden in die Lage versetzen, das verborgene Potenzial ihrer Fabriken mit autonomer Produktionslogistik zu erschließen", so Matt Rendall, Mitbegründer und Geschäftsführer von OTTO. „Mit einer vollständig integrierten Produktionslösung, die jetzt unter einem Dach verfügbar ist, freuen wir uns darauf, Herstellern dabei zu helfen, eine vollständig vernetzte Fabrik zu schaffen, die End-to-End-Effizienz, Flexibilität und Transparenz maximiert."Mehr zum Thema autonome Produktionslogistik erfahren Sie am Stand 6B71 von OTTO Motors auf der LogiMAT (https://urldefense.com/v3/__https:/clearpath.ottomotors.com/logimat-2024/__;!!JhrIYaSK6lFZ!sDyRREPCiLGOzsauPbCFVegRBhNX2Nyr2YVuLmeabW5ZYrNJ55oNYaVq953bc0umucRTyx5PIIjvzc93GJSZ9ECZyALoyhEH91A$), die vom 19. bis 21. März auf dem Stuttgarter Messegelände stattfindet.Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt ca. 29.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com.OTTO Motors by Rockwell AutomationOTTO Motors by Rockwell Automation ist ein weltweit führender Anbieter von autonomen Technologien für den Materialtransport in Produktions- und Lagerhallen. Mit mehr als fünf Millionen Stunden Produktionserfahrung sind die autonomen mobilen Roboter (AMRs) von OTTO für einige der bekanntesten Marken der Welt bei missionskritischen Einsätzen im Einsatz. OTTO Motors wurde von Fast Company als eines der innovativsten Robotik-Unternehmen des Jahres 2023 ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter ottomotors.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2345475/Rockwell_Automation.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/otto-motors-prasentiert-innovative-fertigung-und-autonome-produktionslogistik-auf-der-logimat-2024-302082703.htmlPressekontakt:Stanley Miller,samiller1@ra.rockwell.comOriginal-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuell