OTS: zeb consulting / zeb erweitert Führungsriege und beruft zwei neue ...

Münster / Frankfurt (ots) - Die Strategie- IT- und Managementberatung zeb,

spezialisiert auf die europäische Financial Services Industrie, hat ihre

Führungsmannschaft im deutschsprachigen Raum um zwei ausgewiesene

Finanzdienstleistungsspezialisten erweitert. Seit Jahresbeginn gehören mit

Ferdinand Davertzhofen (46) und Dr. Fedor-Immanuel Rahn (38) zwei langjährige

und erfahrene Mitarbeiter zum Partnerkreis.

Ferdinand Davertzhofen ist seit 2000 bei zeb beschäftigt. Nach seiner Ausbildung

zum Bankkaufmann schloss er als Diplom-Wirtschaftsinformatiker an der WWU

Münster sowie als MSc in Software-Engineering an der University of Oxford ab.

Seit 2019 ist er Geschäftsführer der zeb.information.technology GmbH & Ko KG,

einer Tochtergesellschaft innerhalb der zeb-Gruppe mit dem Schwerpunkt

Softwareentwicklung für Banken und Versicherungen am Standort Münster. Sein

Fokus liegt dabei im Bereich moderner, cloud-nativer Steuerungslösungen und

deren Bereitstellung als leistungsfähiges Software-as-a-Service Angebot.

Dr. Fedor-Immanuel Rahn ist seit 2009 für zeb tätig. Nach seinem Studium an der

Universität Bayreuth und der Helsinki School of Economics hat er an der

Goethe-Universität Frankfurt im Fachbereich Finanzen promoviert. Dr. Rahn

betreut vom Standort Frankfurt aus Projekte bei Kredit- und

Finanzdienstleistungsinstituten, schwerpunktmäßig in den Themengebieten

Restrukturierung und Transformation sowie regulierte Betriebs- und

Sourcingmodelle.

Insgesamt umfasst der Führungskreis der Strategie- IT- und Managementberatung

Anfang 2023 61 Partnerinnen und Partner, die Banking- und Insurance Kunden in

ganz Europa betreuen.

Das Beratungshaus mit Gründungssitz in Münster kann für das abgelaufene

Geschäftsjahr 2022 eine weiterhin stabile Unternehmensentwicklung vorweisen.

Trotz Corona-Pandemie, Ukrainekrieg und inflationsbedingten Unsicherheiten an

den europäischen Finanzmärkten hat das Unternehmen sein Vorjahresergebnis (2021:

190,9 Mio. Euro) nach vorläufigen Zahlen erneut übertroffen und den nächsten

Meilenstein mit einem Umsatz von 200 Mio. Euro erzielt. Damit setzt zeb den

soliden Wachstumskurs der letzten Jahre mit klarem Fokus auf die Bedürfnisse

seiner oft langjährigen Kunden erfolgreich fort.

Das spiegelt sich auch im Recruiting wider. Nach 200 Einstellungen im letzten

Jahr sind für 2023 ebenfalls ca. 200 Neueinstellungen geplant. Aktuell

beschäftigt zeb europaweit über 1.000 Mitarbeitende.

Ein zentraler Schwerpunkt der Tätigkeit von zeb bleibt die ganzheitliche und

nachhaltige Transformation der deutschen und europäischen Banken- und

Versicherungsindustrie. Als einer der wesentlichen Akteure in diesem Bereich mit

einer klaren Spezialisierung erwartet das Unternehmen ein anhaltendes Wachstum

des Beratungsbedarfs u.a. in den Segmenten Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung

und Unternehmensführung (ESG). Vor diesem Hintergrund hat zeb sein

Beratungsprofil und seine umfassende Financial Services Expertise in den letzten

Jahren insgesamt stetig ausgebaut, gezielt digitalisiert und die Standorte

sukzessive gestärkt.

Internationale Büros befinden sich aktuell in Amsterdam, Kiew, London,

Luxemburg, Mailand, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich.

