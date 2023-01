OTS: tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG / tegut.. auch im Jubiläumsjahr ...

tegut.. auch im Jubiläumsjahr mit stabiler Umsatzentwicklung /

Bio-Anteil leicht unter Vorjahresniveau / Vertriebskonzepte auf

Expansionskurs (FOTO)

Fulda (ots) - tegut... hat das vergangene Jahr mit einem Gesamtnettoumsatz von

1,25 Mrd. Euro abgeschlossen - und damit exakt das gute Ergebnis des Vorjahres

erreicht (+0,02 Prozent im Vergleich zu 2021). Das teilte der

Lebensmitteleinzelhändler und Bio-Pionier heute in Fulda mit. tegut...

Geschäftsführer Thomas Gutberlet freut sich über diese insgesamt positive

Entwicklung: "Die Umsatzzahlen zeigen, dass uns unsere Kundinnen und Kunden

trotz allgemeiner Kaufzurückhaltung und steigenden Energiekosten das Vertrauen

schenken." Kleiner Wehrmutstropfen: Der Rekord-Bioanteil von 30,5 Prozent aus

dem vergangenen Jahr konnte 2022 nicht mehr erreicht werden und liegt

stattdessen bei 28,4 Prozent (-2,1 Prozentpunkte). "Das entspricht der aktuellen

Entwicklung, wonach die Kundinnen und Kunden zum Beispiel nicht beim Urlaub

sparen, sondern im Alltag", erläutert Gutberlet das Ergebnis. Und ergänzt:

"Keiner geht dabei drei Schritte zurück, schaut aber, wo er ein wenig sparen

kann. Die günstigeren tegut... Marken werden häufiger gekauft als teurere

Produkte. Das trifft so auch auf Bio zu: Der Kunde kauft weiter ökologisch, aber

die günstigeren Varianten. Die Frische, Obst und Gemüse, ist rückläufig. Hier

haben wir die höchsten Bio-Anteile aller Warengruppen, abgesehen von Brot. Wenn

Obst und Gemüse weniger gekauft wird, geht auch der Bio-Umsatz zurück."

75 Jahre tegut...: Expansion auch im Jubiläumsjahr

Ansonsten stand 2022 ganz im Zeichen des 75-jährigen Firmenjubiläums: Mit vielen

Angeboten, Veranstaltungen in den Märkten und überraschenden Aktionen wurde der

Unternehmensgeburtstag gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden gefeiert.

Höhepunkt des Jahres war eine große Jubiläumsfeier mit allen Mitarbeitenden,

Lieferanten und langjährigen Partnern des Unternehmens, die im September in den

Hessenhallen in Alsfeld stattfand.

Strategisch hat sich das Unternehmen im vergangenen Jahr unter anderem auf den

Roll-Out des digitalen, unbedienten Kleinstflächenkonzeptes "teo" konzentriert:

2020 in der Fuldaer Innenstadt gestartet, gibt es mittlerweile 26 Standorte in

Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Für dieses Jahr plant tegut... 15 bis 20

weitere Standorte, der Schwerpunkt wird dabei auf dem Rhein-Main-Gebiet und

Baden-Württemberg liegen. Geschäftsführer Thomas Gutberlet: "Wir werden dieses

Vertriebskonzept weiterhin mit Tempo und Augenmaß vorantreiben und gewissenhaft

prüfen, an welchen Standorten der teo seine Stärken voll ausspielen kann."

Aber nicht nur bei den teo-Standorten wurde im vergangenen Jahr expandiert:

Unter anderem sind im baden-württembergischen Aalen, in der Frankfurter

Innenstadt direkt an der Konstabler Wache und dem mittelhessischen Braunfels

neue Supermärkte an den Start gegangen, in Dipperz im Landkreis Fulda wurde ein

neuer Getränkemarkt eröffnet. Ein strategisch wichtiges Ausrufezeichen setzte

tegut... im vergangenen Jahr erneut in München: Hier konnte im sogenannten

PERLACH PLAZA der zweite Supermarkt für "gute Lebensmittel" in der

Landeshauptstadt eröffnen. Am Frankfurter Flughafen und im Geschäftstower

Frankfurt "WINX" wurden außerdem zwei Märkte des Vertriebskonzeptes "QUARTIER"

eröffnet. Damit betreibt tegut... aktuell 315 Märkte unterschiedlichster

Vertriebskonzepte. Auch 2023 sind neue Märkte geplant, von denen sich viele

bereits in Bau befinden, unter anderem in Niederdorfelden und Bischofsheim.

Weiterer Ausbau des E-Commerce-Geschäfts

Auch das Online-Geschäft in Kooperation mit Amazon hat tegut... im vergangenen

Jahr weiter ausgebaut. Mittlerweile können Kundinnen und Kunden im Großraum

Darmstadt, großen Teilen Frankfurts, in Würzburg, in Kassel, in Marburg, in

Gießen, im Großraum Nürnberg, Fürth und Erlangen, in Bamberg, in Mainz, in

Wiesbaden und im Großraum Fulda "gute Lebensmittel" online bestellen und sich

noch am selben Tag ins Haus liefern lassen. Schon in Kürze werden auch hier

weitere Regionen hinzukommen. Besonders spannend: Am Standort Ingolstadt wird

Mitte des Jahres ein neuer Supermarkt eröffnen, der den Lieferdienst vom ersten

Tag an als zusätzlichen Service für die Kundinnen und Kunden anbietet.

"Es gibt nicht nur den einen Kunden, der ausschließlich in den Supermarkt geht

oder den einen Kunden, der seine Lebensmittel nur online bestellt", erklärt

Geschäftsführer Thomas Gutberlet und ergänzt: "Der Trend entwickelt sich eher

dahin, dass jede Kundin und jeder Kunde abhängig von seinen aktuellen Lebens-

und Arbeitsgewohnheiten unterschiedliche Möglichkeiten zum Einkauf nutzen

möchte. Und diesem Trend tragen wir mit unserer Omnichannel-Strategie Sorge."

Neben Amazon setzt tegut... dabei auch auf andere Partner, wie zum Beispiel Wolt

oder Lieferando.

2023: Start für neues Logistikzentrum - zahlreiche Fachkräfte gesucht

Um die logistischen Herausforderungen, die der anhaltende Expansionskurs

langfristig an das Unternehmen stellen wird, dauerhaft bewältigen zu können,

wird tegut... 2023

nach rund dreijähriger Bauzeit sein neues Logistikzentrum in Michelsrombach vor

den Toren Fuldas in Betrieb nehmen. "Es ist das größte Bauprojekt in der

75-jährigen Geschichte des Unternehmens", fasst tegut... Geschäftsführer

Gutberlet das Projekt zusammen. "Mit einer reinen Gebäudefläche von 90.000

Quadratmetern, einem automatischen Hochregallager mit ca. 38.000

Palettenstellplätzen und einer Gesamtinvestition im unteren dreistelligen

Millionenbereich ist es nicht nur für tegut... derzeit ein Megaprojekt. Es gilt

für die gesamte Region als Flaggschiff in Sachen Planung, Bau und

Investitionsvolumen." Rund 800 Mitarbeitende sollen nach Fertigstellung in

Michelsrombach arbeiten. Das Unternehmen ist aktuell dabei, zahlreiche neue

Stellen zu besetzen. Der Geschäftsführer verweist in diesem Zusammenhang auf die

Website tegut.com, auf der alle vakanten Positionen einsehbar sind.

"Zu Beginn eines neuen Jahres haben viele Menschen den Impuls, sich beruflich zu

verändern. Eine berufliche Weiterentwicklung bei tegut... ist da mit Sicherheit

eine sehr gute Option, die man hierfür in Betracht ziehen sollte. Übrigens

brauchen wir nicht nur am neuen Logistikstandort Unterstützung, auch an vielen

Standorten suchen wir für unsere Märkte neue Mitarbeitende. Da geht es uns wie

vielen anderen Unternehmen in Deutschland auch: Die zahlreichen offenen Stellen

zu besetzen, bleibt für uns aktuell eine der größten Herausforderungen", fasst

Gutberlet zusammen.

Rückenwind erhofft sich das Unternehmen dabei von einer ganz besonderen

Auszeichnung: tegut... ist im vergangenen Jahr erneut im Bundeswettbewerb

"Deutschlands beste Arbeitgeber 2022" des Great Place to Work®-Instituts als

einer der besten Arbeitgeber Deutschlands prämiert worden und konnte sich damit

eine der bei Unternehmen begehrtesten Auszeichnungen sichern.

Pressekontakt:

tegut... Unternehmenskommunikation - Tel.: 0661-104 641, E-Mail:

presse@tegut.com,

tegut... gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/133321/5414514

OTS: tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG