OTS: tegut... gute Lebensmittel GmbH & Co. KG / tegut... auch 2023 mit ...

Fulda (ots) - tegut... hat das vergangene Jahr mit einem Gesamtnettoumsatz von

1,28 Mrd. Euro abgeschlossen - und damit das insgesamt gute Ergebnis des

Vorjahres übertroffen (+2,44 Prozent im Vergleich zu 2022). Der Bioanteil am

Umsatz liegt mit 27,9 Prozent leicht unter Vorjahresniveau. Das teilte der

Lebensmitteleinzelhändler heute in Fulda mit.

tegut... Geschäftsführer Thomas Gutberlet: "Grundsätzlich kann man sagen, dass

es uns in einem insgesamt erneut durch Inflation und Kaufzurückhaltung geprägten

Jahr gelungen ist, den Umsatz auf einem konstant hohen Niveau gehalten. Wir

haben offenbar die richtige Mischung unterschiedlicher Vertriebskonzepte, die es

den Kundinnen und Kunden ermöglichen, gemäß ihren Lebens- und

Arbeitsgewohnheiten bei uns einzukaufen."

Wichtigster Meilenstein 2023: basic ist Teil der tegut... Familie

Der strategisch wichtigste Meilenstein war im vergangenen Jahr die Übernahme der

Bio-Supermarktkette basic: Insgesamt 19 Standorte und sämtliche Mitarbeitende

sind seit kurzem ein Teil der tegut... Familie. Vor allem für die

Expansionsbemühungen in München war diese Übernahme ein wichtiger Schritt,

bestätigt Gutberlet: "Allein in der bayerischen Landeshauptstadt ist das

tegut... Filialnetz durch 12 basic-Filialen praktisch über Nacht auf 14

Standorte angewachsen, was unsere Bekanntheit und unsere Marktrelevanz in

München kurzfristig deutlich steigern wird. Diese rasante Entwicklung hätten wir

mit unserer normalen Expansions-Dynamik niemals hinbekommen. Insofern war die

Übernahme der basic-Filialen für die Unternehmensgruppe ein wichtiger

Meilenstein."

Das tegut... Filialnetz ist aber nicht nur durch die Übernahme der basic-Märkte

kräftig gewachsen, auch der Roll-Out des digitalen, unbedienten

Kleinstflächenkonzeptes "teo" wurde stringent weiterverfolgt: 2020 in der

Fuldaer Innenstadt gestartet, gibt es mittlerweile 39 Standorte in Hessen,

Bayern und Baden-Württemberg. Auch wenn das Konzept durch das aktuelle Urteil

des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs derzeit einer großen öffentlichen

Diskussion ausgesetzt ist, hält tegut... nach wie vor daran fest und plant für

das kommende Jahr zehn Neueröffnungen. Wo genau die neuen Standorte sein werden,

steht aktuell noch nicht final fest. Entscheidend wird hierbei sein, wann sich

der neue Hessische Landtag mit dem Thema Sonntagsöffnungszeiten befasst und

welches Ergebnis dabei herauskommt.

Aber nicht nur bei den teo-Standorten wurde im vergangenen Jahr expandiert:

Unter anderem wurden im oberbayerischen Ingolstadt, in Bad Homburg im

Hochtaunuskreis und im südhessischen Niederdorfelden neue Supermärkte eröffnet.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Märkte von Grund auf renoviert und sind mit

einem neuen Einkaufserlebnis für die Kundinnen und Kunden an den Start gegangen.

Insgesamt betreibt tegut... aktuell 345 Märkte unterschiedlicher

Vertriebskonzepte. Auch für 2024 sind Neueröffnungen geplant, unter anderem im

baden-württembergischen Böblingen, im Wiesbadener Quartier Kaiserhof und im

hessischen Bischofsheim.

Neues Logistikzentrum hat seinen Betrieb aufgenommen

Neben der basic-Übernahme war vor allem auch die Inbetriebnahme des neuen

Logistikzentrums in Michelsrombach vor den Toren Fuldas eines der größten

strategischen Ausrufezeichen im vergangenen Jahr: Nach rund dreijähriger Bauzeit

wurde das größte Bauprojekt in der 76-jährigen Geschichte des Unternehmens

fertiggestellt. Mit einer reinen Gebäudefläche von 90.000 Quadratmetern, einem

automatischen Hochregallager mit ca. 38.000 Palettenstellplätzen und einer

Gesamtinvestition im unteren dreistelligen Millionenbereich war es nicht nur für

tegut... ein Megaprojekt, sondern gilt auch in der gesamten Region als

Flaggschiff in Sachen Planung, Bau und Investitionsvolumen. Mit dem Neubau trägt

tegut... den logistischen Herausforderungen der fortschreitenden Expansion

Rechnung und hat sich für die Zukunft sicher aufgestellt.

Auch das Online-Geschäft in Kooperation mit Amazon hat sich im vergangenen Jahr

gut entwickelt. Mittlerweile können Kundinnen und Kunden im Großraum Darmstadt,

großen Teilen Frankfurts, in Würzburg, in Kassel, in Marburg, in Gießen, im

Großraum Nürnberg, Fürth und Erlangen, in Bamberg, in Mainz, in Wiesbaden und im

Großraum Fulda "gute Lebensmittel" online bestellen und sich noch am selben Tag

ins Haus liefern lassen. Die Zahl der online verfügbaren Produkte wurde auf rund

15.000 ausgebaut. Außerdem kann die Kundschaft inzwischen in sämtlichen

Liefergebieten frische Spezialitäten aus der tegut... Frischetheke bestellen,

was ein herausragendes Qualitätsmerkmal im Vergleich zum Wettbewerb ist.

Ausblick auf 2024: Fachkräftemangel als größte Herausforderung

Beim Blick auf die Herausforderungen des neuen Jahres nennt Gutberlet erneut den

Fachkräftemangel: "Hier haben wir, wie alle Wettbewerber und viele andere

Branchen auch, nach wie vor eine der größten Aufgaben vor uns: Wir schaffen wir

es, Menschen für tegut... zu begeistern, und zwar nicht nur als Kundinnen und

Kunden, sondern in erster Linie für eine Tätigkeit im Einzelhandel? Dieser Frage

müssen wir uns erneut stellen und dabei kreative und mutige Ideen entwickeln, da

vor allem in unseren Märkten aber auch in der neuen Logistik aktuell viele

Stellen unbesetzt sind."

