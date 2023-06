OTS: VicOne / VicOne meldet in den USA sechs neue Patente im Bereich ...

VicOne meldet in den USA sechs neue Patente im Bereich

DALLAS (USA)/TAIPEI (Taiwan) (ots) - Die zum Patent angemeldeten VicOne

Cybersicherheitstechniken sichern den gesamten Lebenszyklus der

Fahrzeugentwicklung ab

VicOne (https://vicone.com) , ein führender Anbieter von

Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, gab heute bekannt, dass das

Unternehmen sechs neue Patentanmeldungen beim USPTO (United States Patent

Office) eingereicht hat. Alle Anmeldungen beziehen sich auf Anwendungen aus

VicOnes Portfolio an Cybersicherheitslösungen, die Erstausrüster (OEMs) und

Tier-1-Zulieferer der Automobilbranche weltweit bei der Verteidigung gegen

Cyberbedrohungen sowie bei der Einhaltung neuer Sicherheitsvorschriften

unterstützen:

- "Automotive Virtual Patch Framework" : Dieses mehrschichtige Framework basiert

auf der EEA sowie der Analyse von Angriffswegen und -methoden, um einen

umfassenden virtuellen Patch-Schutz für Schwachstellen in Fahrzeugen zu

bieten. Diese Fähigkeit ist der Schlüssel, um Hacker an ihren Versuchen zu

hindern, die typischen Zeitfenster für die Implementierung von

Firmware-Updates zur Behebung von Schwachstellen für schadhafte Zwecke

auszunutzen.

- "Analysis and Prioritization of Vulnerabilities of Connected Vehicles" :

Hierbei handelt es sich um eine sowohl statische als auch dynamische, hybride

Methode zum Scannen und Priorisieren von Cyberschwachstellen in Fahrzeugen.

Sie soll Automobil-OEMs helfen, Schwachstellen effizienter und effektiver zu

entdecken und zu beheben, indem der entstehende Schaden auf der Grundlage

verschiedener Parameter wie Systemkontext, Nutzungsverhalten und

Bedrohungslage (Threat Intelligence) definiert wird.

- "Zero FP Framework" - Diese Patentanmeldung beschreibt ein dezentrales,

mehrschichtiges Verteidigungssystem für die präzise Erkennung und Vermeidung

von Fehlalarmen (FP- false positive) in vernetzten Fahrzeugen. Performance

Probleme werden isoliert und auf Verbindungen zu Cyberangriffen untersucht,

bevor die Sicherheitsinformationen in die Cloud übertragen werden.

- "A Method or System to Detect Supply Chain Attacks by Sensing the Changes of

Applications with the Performed Behaviors in Virtual Environment" : Diese

Methode zur Analyse des Anwendungsverhaltens ermöglicht die Korrelation

ähnlicher Verhaltensweisen und die Unterscheidung verdächtiger

Verhaltensweisen innerhalb einer Anwendung. Gegenmaßnahmen sind etwa das auf

Windows "Sandbox"-Verfahren basierende Scannen der von Lieferanten

entwickelten Lösungen vor dem Versand. Die Methode nutzt Deep Learning, um

Sandbox-Protokolle in Vektorform umzuwandeln.

- "Detection and Filtering of Abnormal Sensor Data for Object Detection in

Automotive Applications" : Diese Patentanmeldung beschreibt eine Technik zum

Schutz von Sensorergebnissen in Multisensorsystemen vor Spoofing-Angriffen,

die gleichzeitig eine verbesserte Objekterkennung in fortschrittlichen

Fahrerassistenzsystemen (ADAS) unterstützt. Die Technik hilft einem Fahrzeug,

besser zwischen vertrauenswürdigen und nicht vertrauenswürdigen Informationen

von mehreren Sensoren zu unterscheiden, um den potenziellen Schaden eines

isolierten Hacks zu mindern

- "Detection of Abnormal Operations in Connected Vehicles" : Diese Technik

bietet einen adaptiven Ansatz, der auf einer "Zero-Trust"-Architektur für

Fahrzeugsoftwaresysteme basiert, um schadhaftes Verhalten von

Softwareanwendungen zu erkennen, anormale Aktionen in kritischen Abläufen zu

verhindern und eine kontinuierliche Risikobewertung von Anwendungen im

laufenden Betrieb durchzuführen.

"Unsere Lösungen bieten Automobilherstellern und -zulieferern einen

vollständigen Einblick in die jeweiligen Fahrzeugkomponenten und ermöglichen es

ihnen, Sicherheitsrisiken in ihren Fertigungsprozessen und Lieferkettensystemen

zu erkennen und zu mindern sowie gleichzeitig die Einhaltung von

Sicherheitsvorschriften in jeder Phase zu gewährleisten", so Pender Chang, Vice

President of Research and Development bei VicOne. "Diese neuartigen

Schutzmethoden über den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeugentwicklung hinweg

sind eine wichtige Ergänzung zu unserer speziell entwickelten Software und

unseren Dienstleistungen für die Sicherung der Fahrzeuge von morgen."

Über VicOne:

Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites

Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die

Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen

Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass

sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als

Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage

im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend

Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die

Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es

unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere

Informationen finden Sie unter http://www.vicone.com

